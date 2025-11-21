Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Von der Straße abgekommen

Am Donnerstag kam es wohl wegen Glätte auf der Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall bei Geislingen.

Ein 45-jähriger Seat-Fahrer fuhr kurz nach 12 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Aufhausen und Nellingen. In einer Linkskurve verlor er wohl aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Seat auf 1.500 Euro.

