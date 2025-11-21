Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau/A7 - Direkt auf die Überholspur gewechselt

Ein verbotswidriges Fahrmanöver führte zu einem Unfall mit hohem Sachschaden am Donnerstag bei Langenau.

Ulm (ots)

Gegen 6 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem VW Passat an der Anschlussstelle Langenau in Richtung Süden auf. Verbotswidrig zog er direkt vom Einfädelungsstreifen auf den Überholstreifen. Den von hinten herannahenden VW Golf eines 25-Jährigen nahm er nicht war. Der Golf Fahrer zog noch nach links und landete in den Leitplanken. Danach prallte er mit dem VW Passat zusammen. Der VW Passat kollidierte im Anschluss noch mit einem rechts daneben befindlichen Laster. Der VW Golf blieb auf der Überholspur liegen. Der Passat und der Laster konnten auf dem Standstreifen anhalten. Zuletzt fuhr noch eine Nissan Fahrerin über Trümmerteile und beschädigte ihr Auto. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall kam es zu größeren Behinderungen. Der Verkehr konnten einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren.

+++++++ 2237918 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell