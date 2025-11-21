PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autofahrerin übersieht Radler
Leichte Verletzungen zog sich ein 68-Jähriger am Mittwoch nach einem Unfall in Heidenheim zu.

Ulm (ots)

Um 17.45 Uhr war eine 34-Jährige in der Paul-Hartmann-Straße in Mergelstetten unterwegs. Sie bog mit ihrem Seat von einem privaten Grundstück auf die Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 53-jährigen Radlers. Der war auf dem Radweg in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Zwischen dem Seat und dem Radfahrer kam es zum Zusammenstoß. Der Radler erlitt dabei Verletzungen. Angehörige brachte ihn mit Verdacht auf Beinfrakturen in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Die Schadenshöhe am Auto und dem Fahrrad muss noch ermittelt werden.

++++2242706 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

