POL-UL: (BC) Riedlingen - Trotz Gegenverkehr überholt

Am Mittwoch verursachte ein Senior bei Riedlingen einen Unfall.

Der 78-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit seinem Fiat auf der L277/ Altheimer Straße zwischen Riedlingen und Altheim unterwegs. Vor ihm fuhren ein Transporter und ein Lkw mit geringer Geschwindigkeit. Trotz eingeschränkter Sicht soll der Senior zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge angesetzt haben, so die Polizei. Auf Höhe des Transporters kam dem Autofahrer eine 20-Jährige mit ihrem VW entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, riss der Fiatfahrer sein Lenkrad nach links, um auf den Grünstreifen und Fahrradweg auszuweichen. Geistesgegenwärtig lenkte die VW-Fahrerin in die Fahrbahnmitte. Trotz Ausweichmanöver der beiden Autofahrenden streiften sich die Autos mit den vorderen linken Seiten und kamen auf der Straße zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Frau. Auch kam es wohl zu keinem Kontakt mit den anderen Fahrzeugen. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Schaden am VW wird auf ca. 10.000 Euro und der am Fiat auf rund 2.000 geschätzt. Auf den Senior kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der mutmaßliche Unfallverursacher seinen Führerschein behalten.

