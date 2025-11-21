Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen/B312 - Mit Auto auf Bagger aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 24-Jähriger am Mittwoch bei Dürmentingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 17.15 Uhr war der Autofahrer mit seinem Opel auf der B312 von Hailtingen in Richtung Uttenweiler unterwegs. Vor ihm fuhr auf Höhe eines Parkplatzes ein Bagger. Auf den fuhr der 24-Jährige mit seinem Opel nahezu ungebremst auf. Bei dem heftigen Zusammenstoß zog sich der Autofahrer Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Fahrer der selbstfahrenden Arbeitsmaschine blieb unverletzt. Auch dessen Bagger blieb unbeschädigt. Der Opel hingegen war nur noch Schrott und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Riedlingen schätzt den Schaden am Auto auf rund 3.500 Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B312 kam es nicht.

++++2237163(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell