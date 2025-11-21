Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher unterwegs

Einen Einbruchsversuch verzeichnete die Polizei am Donnerstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Zwischen 6 Uhr und 13 Uhr waren in der Nattheimer Straße in Schnaitheim Einbrecher unterwegs. Dort versuchten sie in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu gelangen. Der Bewohner stellte frische Hebelspuren an der Eingangstür fest. Die Unbekannten scheiterten wohl mit ihrem Werkzeug und mussten draußen bleiben. Die Polizei Heidenheim (Telefon 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nattheimer Straße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

++++2242358 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell