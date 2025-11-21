PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher unterwegs
Einen Einbruchsversuch verzeichnete die Polizei am Donnerstag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Zwischen 6 Uhr und 13 Uhr waren in der Nattheimer Straße in Schnaitheim Einbrecher unterwegs. Dort versuchten sie in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu gelangen. Der Bewohner stellte frische Hebelspuren an der Eingangstür fest. Die Unbekannten scheiterten wohl mit ihrem Werkzeug und mussten draußen bleiben. Die Polizei Heidenheim (Telefon 07321/322-432) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

   - Wer hat am Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der
     Nattheimer Straße gesehen?
   - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise 
     geben?

++++2242358 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

