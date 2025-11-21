Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Lasterfahrer übersieht Radler

Schwere Verletzungen erlitt ein 62-Jähriger am Donnerstag bei einem Unfall in Salach.

Kurz vor 19.45 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Lkw in der Ulmer Straße von Süßen in Richtung Eislingen unterwegs. Er bog mit seinem Mercedes Arocs nach rechts in die Teckstraße ab. Dabei übersah er wohl einen 62-jährigen Radler. Der Pedelec-Fahrer querte auf einem Radweg ordnungsgemäß die Teckstraße. Laut Zeugen hatte der Radfahrer Grün. Durch die Kollision erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Sein Helm verhinderte womöglich noch schlimmere Verletzungen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

