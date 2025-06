Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen (kla) Geschädigter zu Unfallflucht gesucht

Hildesheim (ots)

Am Do., 19.06.25, gegen 10.30 Uhr befuhr ein Pkw Renault die Hauptstraße in Nordstemmen in Richtung Süden. Dabei fuhr der Fahrer aus Nordstemmen zu weit rechts, so dass er mit dem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines Pkw stieß, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Der Fahrer des Pkw Renault fuhr zunächst weiter und kehrte erst später zum Unfallort zurück. Der dunkle Pkw, dessen Außenspiegel beschädigt wurde, war nicht mehr vor Ort. Der Halter bzw. Fahrer dieses Pkw wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, Tel. 05066-985115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell