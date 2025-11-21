Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Von der Straße abgekommen

Gegen einen Baum prallte am Donnerstag ein Autofahrer bei Schelklingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 5.50 Uhr. Der 25-Jährige fuhr mit seinem Ford Fiesta von Schelklingen in Richtung Ringingen. Seine Geschwindigkeit hatte er den Straßenverhältnissen nicht angepasst. Bei Schneeglätte kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Bei Aufnahme des Unfalls konnte auch festgestellt werden, dass die Winterreifen nicht in der richtigen Laufrichtung montiert waren. Der 25-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Ford war Schrott. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

