Am Donnerstag landete ein 25-Jähriger mit seinem MAN-Sattelzug auf der B312 bei Munderkingen im Graben.

Gegen 6.15 Uhr fuhr der Mann mit seinem Gespann auf der B311 von Munderkingen in Richtung Ehingen. Auf Höhe eines Parkplatzes kam der Sattelzug nach rechts von der Straße ab und landete im Graben. Dort blieb der Laster stecken, nachdem der MAN zuvor rund 200 Meter auf dem Grünstreifen gefahren war. Da der 25-Jährige seine Fahrt nicht mehr aus eigener Kraft fortsetzen konnte, verständigte er die Polizei. Die nahm den Unfall auf. Für die Bergung der Zugmaschine und des Aufliegers rückte ein Bergungskran an. Bis der eintraf, konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Ab 9.45 Uhr musste die B311 voll gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Rund eine Stunde später war die Bergung abgeschlossen und der Verkehr konnte auf der Bundesstraße wieder fließen. Die Polizei Ehingen nahm die Ermittlungen auf. Gegenüber der Polizei gab der Mann als Ursache für den Unfall an, dass er wohl übermüdet gewesen sei. Die Beamten nahmen Kontakt mit der zuständigen Staatsanwaltschaft auf. Seinen Führerschein durfte er behalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung. Am Laster entstand wohl kein Schaden. Wie hoch der Schaden an der Flur ist, muss noch ermittelt werden.

Hinweis der Polizei:

Die Straßenverkehrsordnung fordert vom Fahrer, jederzeit körperlich fit zu sein. Übermüdung und Sekundenschlaf gelten als Mangel und führen in der Regel zu einer Strafanzeige. Denn dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für den Fahrer und Dritte. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten

