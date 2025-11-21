Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Einbrecher kommt am Tag

Am Donnerstag suchte ein Unbekannter in einem Wohnhaus bei Maselheim nach Beute.

Ulm (ots)

Zwischen 7 Uhr und 13.45 Uhr war der Einbrecher im Ortsteil Äpfingen unterwegs. In einem Einfamilienhaus in der Hauchenstraße schlug er ein Kellerfenster ein. So gelangte er ins Innere und suchte in nahezu allen Räumlichkeiten vom Keller bis zum Obergeschoß nach Brauchbarem. Dazu wühlte er in Schränken und Schubladen. Ersten Ermittlungen zufolge muss der Einbrecher Schmuck mitgenommen haben. Spezialisten der Polizei haben die Spuren an dem Tatort gesichert. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 13.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauchenstraße gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei Biberach unter der Tel. 07351/4470 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Die Polizei ist an jedem Tag im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Aber auch alle anderen Menschen können sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen. Seien Sie wachsam - auch in Ihrer Nachbarschaft - und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Scheuen Sie sich nicht, einen Notruf abzusetzen, wenn Sie Verdächtiges bemerken.

Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

++++2242018(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell