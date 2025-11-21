Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Unfall auf glatter Straße

Ein E-Scooter-Fahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Bad Schussenried leicht.

Ulm (ots)

Der 49-Jährige fuhr um 7.45 Uhr auf der Waldseer Straße von Kürnbach in Richtung Bad Schussenried. Auf der Brücke stürzte er wohl wegen Glätte. Dabei verletzte sich der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs leicht. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Polizeiposten Bad Schussenried nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am E-Scooter auf etwa 50 Euro.

Hinweis der Polizei:

Brücken sind besonders gefährdet, wenn es um Glatteis geht. Durch die kalten Temperaturen friert hier die Fahrbahn schneller und bleibt oft länger glatt. Fahren Sie vorsichtig und passen Sie Ihre Geschwindigkeit den winterlichen Bedingungen an, um Unfälle zu vermeiden.

