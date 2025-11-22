Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) A8, Mühlhausen - Betrunken und ohne Führerschein auf der Autobahn unterwegs

Die Polizei zog einen unverantwortlichen Autofahrer aus dem Verkehr

Ulm (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am Freitag gegen 15.00 Uhr einen Opel, dessen Fahrer auf der A8 im Bereich Kirchheim/Teck in Fahrtrichtung München unterwegs war und der Schlangenlinien über alle drei Fahrstreifen fuhr. Im Bereich Mühlhausen konnten Beamte der Verkehrspolizei den Pkw stoppen. Dem 53 Jahre alten Lenker wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, dessen Ergebnis erklärte die Fahrweise des Herrn vollkommen. Der angezeigte Wert von über 2 Promille war deutlichst über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert. Ein Arzt entnahm dem Herrn eine Blutprobe. Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Während seiner Fahrt streifte der 52-Jährige mit dem Pkw eine Warnbake, die aber nicht beschädigt wurde.

