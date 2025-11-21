PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Diebstahl aus Rohbau
Bereits am Montag stahl ein Unbekannter von einer Baustelle in Ehingen Werkzeuge und Bargeld.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr betrat ein Unbekannter eine unverschlossene Baustelle. Die befindet sich in der Brauhausstraße im Ortsteil Berg. Im Gebäude fand er auf einem Tisch mehrere Werkzeuge mit Zubehör sowie eine Aktentasche mit Bargeld. Die Gegenstände nahm er mit und flüchtete unerkannt. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit in der Brauhausstraße beobachteten, werden gebeten sich bei der Polizei Ehingen unter Tel. 07391/588-0 zu melden.

++++ 2220697

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm

