Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kleinwagen flüchtet nach Fahrradunfall

Ohne anzuhalten machte sich am Freitagabend ein Autofahrer in Ulm-Böfingen aus dem Staub

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr an der Kreuzung Ludwig-Beck-Straße/Eberhardt-Fink-Straße. Der bislang unbekannte Autofahrer war von der Ludwig-Beck-Straße kommend nach rechts in die Eberhardt-Fink-Straße abgebogen. Einen ihm entgegenkommenden Fahrradfahrer hatte er offensichtlich übersehen. Der krachte in den Unfallverursacher und stürzte vom Rad. Nach Angaben des Radfahrers hielt der Fahrer des weißen Kleinwagens mit roter Aufschrift kurz an und fuhr anschließend weiter. Der 34jährige Radfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Am flüchtenden Kleinwagen dürfte das hintere linke Bremslicht zu Bruch gegangen sein. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte unter 0731/188-3312 zu melden. Gleiches gilt für Personen, die Angaben zu dem gesuchten weißen Kleinwagen mit roter Aufschrift und beschädigtem linken Bremslicht machen können. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2252328)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell