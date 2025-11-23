Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) - Verkehrsunfall auf der K7564 - Vater und Sohn bei Glätte ins Schleudern geraten

Ulm (ots)

Am Samstag den 22.11.2025 kam es gegen 12:00 Uhr auf der K7564 zwischen Hochdorf und Eberhardzell zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Fahrer und sein 31-jähriger Sohn leicht verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich, als der 59-Jährige, der einen neuen Porsche zur Probefahrt fuhr, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf Glatteis in einer Linkskurve ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte mit der rechten Seite gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 31-jähriger Sohn, der als Beifahrer mitfuhr, erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich im Klinikum untersucht. Der Unfall hat zu einem Sachschaden von etwa 200.000 Euro geführt, was das Fahrzeug zum wirtschaftlichen Totalschaden macht. Die Polizei warnt vor der Gefahr von Glatteis und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Geschwindigkeit den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen, um Unfälle zu vermeiden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, (Miriam Albrecht/Rainer Strobl - Polizeiführer vom Dienst) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2254065)

