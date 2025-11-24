Ulm (ots) - Am Samstag den 22.11.2025 kam es gegen 12:00 Uhr auf der K7564 zwischen Hochdorf und Eberhardzell zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Fahrer und sein 31-jähriger Sohn leicht verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich, als der 59-Jährige, der einen neuen Porsche zur Probefahrt fuhr, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf Glatteis in ...

