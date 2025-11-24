PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mehrere Autos zerkratzt
Zwischen Donnerstag und Freitag beschädigte ein Unbekannter acht Autos.

Ulm (ots)

Die Autos parkten in der Frühlingstraße. Ein Unbekannter zerkratzte insgesamt acht Autos an den Fahrer- und Beifahrertüren. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/63-2360) sucht nun Zeugen.

+++++++ 2253661(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

