POL-UL: (GP) Göppingen - Mehrere Autos zerkratzt
Zwischen Donnerstag und Freitag beschädigte ein Unbekannter acht Autos.
Ulm (ots)
Die Autos parkten in der Frühlingstraße. Ein Unbekannter zerkratzte insgesamt acht Autos an den Fahrer- und Beifahrertüren. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/63-2360) sucht nun Zeugen.
