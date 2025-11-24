Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Alkohol getrunken, Unfall verursacht und geflüchtet

Am Sonntag suchte ein 45-Jähriger das Weite.

Der Unfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr in der Römerstraße. Der 45-jährige Fahrer eines Toyota verlor die Kontrolle über seinen Toyota und prallte gegen einen geparkten Volvo. Danach setzte er sein Auto zurück und fuhr weg. Am Unfallort blieb das Kennzeichen des Verursachers zurück. Die Polizei entdeckte den Verursacher kurze Zeit später nicht weit weg von der Unfallstelle. Seinen Führerschein ist der Mann nun los. Er war betrunken. Darüber hinaus muss er sich auch noch für die Unfallflucht verantworten. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.

