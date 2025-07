Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrer auf Kleinkraftrad flüchtet vor Polizeikontrolle

Kall (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung wurde am gestrigen Donnerstag um 12.55 Uhr ein verdächtiges Kleinkraftrad in der Tanzbergstraße in Kall festgestellt.

Die Polizeibeamten beabsichtigten daraufhin, den Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren.

Als er die Polizeibeamten bemerkte, setzte der Fahrzeugführer unter Missachtung der Verkehrsregeln zur Flucht an, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Dabei passierte er unter anderem einen Bahnübergang mit Rotlicht.

Der Fahrer flüchtete mit dem Fahrzeug über eine Einbahnstraße entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung.

Anschließend fuhr er mit stark überhöhter Geschwindigkeit über einen Gehweg.

In einem angrenzenden Wohngebiet im Bereich der Straße Apfelpesch wurde die Verfolgung abgebrochen.

Das Fahrzeug konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden.

Die Ermittlungen wurden vom Verkehrskommissariat aufgenommen.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des verbotenen Kfz-Rennens gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell