Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Poser kontrolliert

Die Polizei Ulm untersagte am Sonntag einem uneinsichtigen Poser in Blaustein die Weiterfahrt.

Ulm (ots)

Kurz vor 22.30 Uhr ließen Poser auf einem Parkplatz in der Max-Hilsenbeck-Straße ihre Motoren wiederholt aufheulen. Die Polizei Ulm-West beobachtete kurz darauf, wie ein 25-Jähriger über den Parkplatz driftete. Bei der anschließenden Kontrolle des BMW-Fahrers bestritt dieser jegliches Fehlverhalten. Eine Überprüfung des Autos ergab zudem, dass der uneinsichtige Fahrer bei winterlichen Verhältnissen lediglich mit Sommerreifen unterwegs war. Die Polizeistreife untersagte dem Mann deshalb die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro.

Hinweis der Polizei:

An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auffällige Autos wie Raser und Poser melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

