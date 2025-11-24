Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu schnell und zu viel Alkohol

Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Heidenheim verursachte ein junger Fahrer Sachschäden.

Ulm (ots)

Ein 19-Jähriger fuhr gegen 2.45 Uhr in der Erchenstraße. In einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen VW Golf und prallte frontal gegen einen geparkten Mercedes. Den schob es dadurch noch auf einen geparktes Audi auf. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Zu hohe Geschwindigkeit und Alkohol waren wohl die Ursache für den Unfall. Ein Alcotest beim VW-Fahrer ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Der 19-Jährige musste deshalb mit in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Er hatte Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Seinen Führerschein musste er abgeben. Der Sachschaden wird auf insgesamt 28.000 Euro geschätzt.

++++2256384

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell