PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW auf der B9

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Dienstag, den 18.11.2025, ereignete sich gegen 17:15 Uhr, auf der B9, in Fahrtrichtung Koblenz, auf Höhe des Industriegebietes Mülheim-Kärlich ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW.

Die B9 ist derzeit im genannten Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt "Industriegebiet Mülheim-Kärlich" abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
PHK'in Eul
Tel: 02632-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 22:45

    POL-PDKO: Schachtdeckel ausgehoben - Zeugenaufruf

    Andernach (ots) - Am Sonntagmorgen, den 15.11.2025, gegen 08:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Andernach von einem Verkehrsteilnehmer den Hinweis, dass in der Aktienstraße in Andernach ein Schachtdeckel für einen Straßenablauf entfernt wurde. Es konnten insgesamt fünf fehlende Schachtdeckel in der Aktienstraße festgestellt werden, welche im Nahbereich aufgefunden und durch die Polizeibeamten wieder eingesetzt ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 14:44

    POL-PDKO: Die Polizei sucht Zeugen

    Neuwied (ots) - In Neuwied kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtbereich insgesamt zu 5. Kennzeichendiebstählen. Es wurden von den verschiedenen Personenkraftwagen jeweils die hinteren Kennzeichen entfernt. Sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern bitte an die Polizeiinspektion Neuwied. Ebenfalls werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu einem Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz unter der Neuwieder Brücke geben können. Hier geriet in den frühen ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 18:33

    POL-PDKO: Suche nach einer Unfallstelle und möglichen Geschädigten

    Bassenheim/Saffig (ots) - Am 14.11.2025, um 19:00 Uhr, kam es in Saffig zu einem polizeilichen Einsatz in der "Plaidter-Straße" Ecke "Von-der-Leyen-Straße". Dort wurde ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand oder an einem medizinischen Notfall litt. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden am Fahrzeug des Beschuldigten frische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren