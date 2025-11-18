Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW auf der B9

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Dienstag, den 18.11.2025, ereignete sich gegen 17:15 Uhr, auf der B9, in Fahrtrichtung Koblenz, auf Höhe des Industriegebietes Mülheim-Kärlich ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKW.

Die B9 ist derzeit im genannten Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt "Industriegebiet Mülheim-Kärlich" abgeleitet.

