Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Suche nach einer Unfallstelle und möglichen Geschädigten

Bassenheim/Saffig (ots)

Am 14.11.2025, um 19:00 Uhr, kam es in Saffig zu einem polizeilichen Einsatz in der "Plaidter-Straße" Ecke "Von-der-Leyen-Straße". Dort wurde ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand oder an einem medizinischen Notfall litt. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden am Fahrzeug des Beschuldigten frische Unfallschäden festgestellt, deren Herkunft bislang unklar ist. Der Beschuldigte führte sein Fahrzeug am 14.11.2025 zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr von Bassenheim nach Saffig. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Renault Twingo mit Schäden an beiden Vorderreifen sowie an der Frontstoßstange auf der Fahrerseite. Zeugen und Geschädigte werden daher gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden.

