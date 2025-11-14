Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verbrennungen durch einen Stromschlag

PI Andernach (ots)

Über die Rettungsleitstelle Koblenz wurde ein Arbeitsunfall in der Werftstraße in Andernach gemeldet. Es habe einen lauten Knall gegeben und man vermute einen Stromunfall. Bei Eintreffen der Beamten befand sich der Verletzte bereits im Rettungswagen. Durch Befragung des ebenfalls anwesenden Kollegen des Verletzten konnte ermittelt werden, dass der Geschädigte mit einem Überdruckwasserstrahl Betonreste entfernen wollte. Dabei habe er eine unterliegende Mittelspannungsleitung getroffen. Durch den überspringenden Strom habe der Geschädigte, nach Angaben der Rettungssanitäter, Verbrennungen am rechten Arm sowie Herzrhythmusstörungen erlitten. Er wurde in das Krankenhaus Neuwied verbracht und wird dort zur Überwachung verbleiben. Nach Rücksprache mit den Arbeitern war die Stromleitung sowie die nebenliegende Gasleitung nicht in den Bauplänen aufgeführt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die zuständigen Behörden wurden über den Vorfall informiert.

