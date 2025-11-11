Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Komplettentwendung PKW - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 09.11.2025, bis Dienstag, 11.11.2025, wurde ein roter Seat Leon, mit SIM-Kennzeichen, entwendet. Das Fahrzeug stand in Urbar auf dem Parkplatz vor dem Bürgerhaus.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf, Tel.: 02622/94020, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell