Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver auf B 327

Emmelshausen (ots)

Am Sa 8.11.2025 kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Überholmanöver auf der B 327 zwischen den Abfahrten Schwall und Dörth in Fahrtrichtung Koblenz. Nach dem zweispurigen Bereich verjüngt sich dort die Fahrbahn und der Überholer versuchte seinen Überholvorgang noch vor der Sperrfläche zu beenden. Hierbei kam er vermutlich beim Einscheren, etwas zu weit nach rechts, auf die Fahrspur der zu Überholenden, ohne diese jedoch zu touchieren. Diese erschreckte sich jedoch über dessen Fahrweise und den geringen Seitenabstandes und lenkte nach rechts, um eine mögliche Kollision zu vermeiden und streifte die dortige Leitplanke. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden am Pkw. Der Überholer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Bei dem Überholer soll es sich um einen weißen Kombi gehandelt haben, weitere Infos sind hierzu nicht bekannt. Bei dem verunfallten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Opel Corsa.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu diesem Unfallhergang bzw. zu dem Überholer geben?

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell