POL-PDKO: Fund von Canyon-Mountainbike - Eigentümersuche

Neuwied (ots) - Am heutigen Tag ging bei der Polizei Neuwied vermehrt die Meldung ein, dass es zu Anrufen mit Betrugsabsichten gekommen sei. Die Anrufer gaben sich in den meisten Fällen als Polizeibeamte aus und versuchten unter der Legende eines Einbruches in der Nachbarschaft die Betroffenen um Bargeld oder Schmuck zu erleichtern. Der Polizei ist bislang kein Fall bekannt in welchem die Täter Erfolg hatten. ...

mehr