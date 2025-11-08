POL-PDKO: Fund von Canyon-Mountainbike - Eigentümersuche
Lahnstein (ots)
Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am 07.10.25 wurde in Niederlahnstein ein schwarzes Canyon-Mountainbike aufgefunden. Der Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden. Im Anhang befindet sich ein Bild des Fahrrades. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein
Telefon: 02621 9130
E-Mail: PILahnstein.Wache@Polizei.rlp.de
