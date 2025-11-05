Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verfolgungsfahrt mit Roller - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Am Dienstag, den 04.11.2025,zwischen 21:25 Uhr und 22:00 Uhr, beabsichtigte die Polizei Bendorf eine Verkehrskontrolle mit einem Roller, besetzt mit zwei Personen, durchzuführen. Der Roller versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Flucht fuhr der Roller auf die Engerser Straße, Höhe des Autohändlers Goldhausen. Während diesem Fahrverhalten mussten mehrere Fahrzeuge, die von der B 42 aus kommend, die Engerser Straße befahren haben, stark abbremsen. Fahrzeugführer, die dadurch gefährdet worden sind oder weitere Zeugen des Vorgangs, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell