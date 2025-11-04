PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Boppard - Sachbeschädigungen an Pkws

Spay (ots)

Im Zeitraum 18.10.2025 bis 27.10.2025 wurden in der Ortsgemeinde Spay insgesamt 4 Pkws beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte die Fahrzeuge, indem er vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes jeweils ein Pentagramm (fünfzackiger Stern) in den Lack der Fahrzeug kratzte. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 2800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Boppard telefonisch unter der 06742/8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742-8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 20:29

    POL-PDKO: Schwerpunktkontrolle der Polizei Andernach von E-Scootern

    Andernach (ots) - Am Mittwoch, den 29.10.2025, und Freitag, den 31.10.2025, führte die Polizeiinspektion Andernach schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen am Schulzentrum in Andernach durch. Die zurückliegenden Bürgerbeschwerden über die Verkehrssituation auf den Zuwegungen zum Schulzentrum, insbesondere zwischen der Breite Straße und der Salentinstraße, nahm die Polizei zum Anlass für die Durchführung von ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 16:16

    POL-PDKO: Sachbeschädigung an Pkw in Bendorf - Hoher Sachschaden

    Bendorf/Rhein (ots) - Am Sonntag, 02.11.2025, kam es im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 15:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw im Hanswiesenweg in 56170 Bendorf. Durch den unbekannten Täter wurden an dem Fahrzeug Reifen zerstochen, der Lack zerkratzt und ein Außenspiegel beschädigt, wodurch hoher Sachschaden entstand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden. ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 14:47

    POL-PDKO: Verkehrsunfall aufgrund herabfallender Ladung

    Nickenich (ots) - Am 31.10.2025 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Auf der L116 kurz vor dem Ortseingang Nickenich kam dem geschädigten PKW in einer Linkskurve ein hellblauer LKW (Sattelzug)entgegen, welchem ein Stein von der Ladefläche fiel. Am PKW entstand ein hoher Sachschaden. Der LKW fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren