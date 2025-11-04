Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Simmern - schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Falschfahrers

Simmern/Hsr. (ots)

Am 04.11.2025 gegen 17:55 h kam es in Simmern zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 50. Nach erstem Ermittlungsstand fuhr ein PKW an der Anschlussstelle Simmern-Mitte in Fahrtrichtung Flughafen Hahn auf die zweispurige B 50 auf. Am Ende des Beschleunigungsstreifens wendete der PKW aus bisher ungeklärten Gründen und fuhr auf der linken Fahrspur, entlang der Mittelschutzplanke, dem Verkehr entgegen. Ein entgegenkommender PKW erkannte die Situation und konnte den Falschfahrer stoppen. Jedoch konnte ein ebenfalls in Fahrtrichtung Flughafen Hahn fahrender Motorradfahrer die Situation nicht rechtzeitig erkennen und fuhr auf den vor ihm stehenden PKW auf. Durch den Aufprall wurde der 38-jährige Mann aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis schwer verletzt. Er wurde schnellstmöglich in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der PKW und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 12000 Euro. Der Falschfahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß des PKW und des Motorrades von der Unfallstelle. Die Ermittlungen hinsichtlich des Falschfahrers dauern an. Die B 50 war während der Verkehrsunfallaufnahme einspurig, temporär voll gesperrt.

