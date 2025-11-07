PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Achtung Betrüger ! Anrufwelle im Großraum Neuwied

Neuwied (ots)

Am heutigen Tag ging bei der Polizei Neuwied vermehrt die Meldung ein, dass es zu Anrufen mit Betrugsabsichten gekommen sei. Die Anrufer gaben sich in den meisten Fällen als Polizeibeamte aus und versuchten unter der Legende eines Einbruches in der Nachbarschaft die Betroffenen um Bargeld oder Schmuck zu erleichtern. Der Polizei ist bislang kein Fall bekannt in welchem die Täter Erfolg hatten.

Polizeiinspektion Neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

  • 07.11.2025 – 15:14

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht und verletztem Jugendlichen

    Andernach (ots) - Am Freitag, den 07.11.2025 gegen 09:40 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Salierstraße zur Güntherstraße in Andernach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 16-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Hierbei fuhr ein weißer SUV - möglicherweise der Marke "Ford" - von der Salierstraße kommend entgegen der Einbahnstraße in die Güntherstraße ein. Hierbei übersah der Fahrzeugführer den ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 04:40

    POL-PDKO: Verfolgungsfahrt mit Roller - Zeugenaufruf

    Bendorf (ots) - Am Dienstag, den 04.11.2025,zwischen 21:25 Uhr und 22:00 Uhr, beabsichtigte die Polizei Bendorf eine Verkehrskontrolle mit einem Roller, besetzt mit zwei Personen, durchzuführen. Der Roller versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Flucht fuhr der Roller auf die Engerser Straße, Höhe des Autohändlers Goldhausen. Während diesem Fahrverhalten mussten mehrere Fahrzeuge, die ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 20:52

    POL-PDKO: PI Simmern - schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Falschfahrers

    Simmern/Hsr. (ots) - Am 04.11.2025 gegen 17:55 h kam es in Simmern zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 50. Nach erstem Ermittlungsstand fuhr ein PKW an der Anschlussstelle Simmern-Mitte in Fahrtrichtung Flughafen Hahn auf die zweispurige B 50 auf. Am Ende des Beschleunigungsstreifens wendete der PKW aus bisher ungeklärten Gründen und fuhr auf der linken ...

    mehr
