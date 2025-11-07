PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht und verletztem Jugendlichen

Andernach (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025 gegen 09:40 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Salierstraße zur Güntherstraße in Andernach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 16-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Hierbei fuhr ein weißer SUV - möglicherweise der Marke "Ford" - von der Salierstraße kommend entgegen der Einbahnstraße in die Güntherstraße ein. Hierbei übersah der Fahrzeugführer den 16-Jährigen, der gerade die Güntherstraße überquerte und erfasste diesen mit seinem Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der leichtverletzte Geschädigte musste anschließend ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Die Polizei Andernach bittet nun mögliche Zeugen um Unterstützung: Wer kann Angaben zu besagtem SUV oder zum Unfallgeschehen machen? Hinweise sind bitte an die Polizeiinspektion Andernach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Tel.: 02632 9210
piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

