POL-K: 251106-5-K/LEV Mutmaßlicher Dealer festgenommen - Polizei stellt scharfe Schusswaffe und Drogen sicher

Köln (ots)

Bezug zu den Pressemeldungen Ziffer 3 vom 18. August 2025 und Ziffer 2 vom 10. Oktober

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6099084 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6135495

Nach einer riskanten Flucht durch Köln-Flittard und Kalk hat die Polizei am Mittwochmittag (5. November) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, gegen den bereits seit Mitte 2025 wegen Drogendelikten im größeren Stil ermittelt wird. In seinem Auto fanden die Polizisten eine durchgeladene halbautomatische Pistole, Cannabisprodukte, Amphetaminpaste, weißes Pulver, rund 70 Tilidin-Tabletten sowie knapp 2.000 Euro Bargeld. Der 32-Jährige wird einem Haftrichter vorgeführt. Gegen 13 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung den Ford, an dessen Steuer der Festgenommene saß, auf der Peter-Gries-Straße kontrollieren. Der 32-Jährige ignorierte die Anhaltezeichen, beschleunigte stark, trat die Flucht durch mehrere Stadtteile an und fuhr mit hoher Geschwindigkeit "bei Rot" über eine Kreuzung, sodass die Beamten die Verfolgung aus Sicherheitsgründen zunächst abbrachen. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Einsatzkräfte das gesuchte Auto wenig später in Kalk. Als der 32-Jährige den Streifenwagen bemerkte, fuhr er in die Lustheider Straße und überfuhr mehrere Sperrpfosten. Eine 60-jährige Fußgängerin und eine Frau mit Kinderwagen sprangen zur Seite - die 60-Jährige verletzte sich dabei leicht. Durch einen aufgewirbelten Sperrpfosten wurde zudem einen Streifenwagen beschädigt. Auf einer Grünfläche verlor der Flüchtende letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte unter anderem mit einem Mülleimer und einem E-Scooter, touchierte eine Hauswand und kam im Kreuzungsbereich Ostheimer Straße/Burgstraße/Kuthstraße zum Stehen. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Ein 22-jähriger Beamter wurde ebenfalls leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Der 32-Jährige ist für die Polizei kein Unbekannter. Nach einem Wohnungsbrand in Leverkusen am 17. August fanden Einsatzkräfte Waffen und Drogen in der Brandwohnung, in welcher der 32-Jährige als Untermieter lebte. Auch nach einer Verfolgungsfahrt in der Nacht zum 10. Oktober konnten die in dem zurückgelassenen Opel Corsa sichergestellte Betäubungsmittel sowie eine scharfe Schusswaffe ihm zugeordnet werden. (as/de)

