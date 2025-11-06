Polizei Köln

POL-K: 251106-2-K Nach Angriff auf 21-jährigen Köln-Besucher: Belohnung i.H.v. 7.000EUR ausgelobt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 24. Oktober, Ziffer 6:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6144782

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem folgenschweren Angriff auf einen 21-jährigen Clubbesucher haben zwei Privatpersonen Belohnungen in Höhe von insgesamt 7000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Da es sich um eine private Auslobung handelt, ist der Rechtsweg über die Auszahlung ausgeschlossen.

Der 21-Jährige war in der Nacht zu Samstag (11.Oktober) in einer Diskothek auf der Roonstraße mit vier unbekannten Männern in Streit geraten. Diese sollen ihm nach Verlassen des Clubs gegen 3 Uhr in der Nähe eines Imbisses durch Schläge und Tritte schwere Kopfverletzungen zugefügt haben.

Ein erster öffentlicher Fahndungsaufruf vom 24. Oktober hat bislang nicht zur Tatklärung geführt. Laut Zeugenaussagen soll einer der Angreifer etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Seine Größe wird auf 1,80 Meter geschätzt. Er hatte zur Tatzeit kurze blonde Haare und war mit einem weißen Shirt und einer hellen Hose bekleidet.

Hinweise nach dieser Auslobung nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell