Polizei Köln

POL-K: 251105-3-K/RE Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug im großen Stil - zwei Haftbefehle und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln gegen insgesamt sieben Beschuldigte zwischen 35 und 64 Jahren geführten Ermittlungsverfahren wegen u.a. des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs haben Einsatzkräfte der Kripo Köln und Recklinghausen am Mittwochmorgen (5. November) insgesamt zwei vom Amtsgericht Köln erlassene Haftbefehle gegen einen 35 Jahre alten Beschuldigten in Essen und einen auf Mallorca aufhältigen 40-jährigen Deutschen vollstreckt. Bei weiteren Durchsuchungen von sechs Privatwohnungen sowie sieben Geschäftsräumen im Ruhrgebiet, im Münsterland, im Rheinland und dem Rhein-Sieg-Kreis stellten die Ermittler digitale Datenträger sicher. Die beiden festgenommenen Beschuldigten sollen über eine von ihnen beherrschte Firma mit Sitz in Leverkusen sanierungsbedürftige Immobilien angekauft, "scheinsaniert" und diese unter Vorspiegelung umfangreicher Arbeiten an der Immobilie mit hohen Gewinnen weiterverkauft haben. Aufgefallen war der mutmaßliche Betrug durch Strafanzeigen mehrerer Geschädigter. Der Schaden beläuft sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen auf bis zu zehn Millionen Euro. Zur Sicherung von Vermögenswerten vollstreckten die Ermittler entsprechende Arrestbeschlüsse. Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere werden im Rahmen der nunmehr laufenden Ermittlungen die am heutigen Tag sichergestellten, umfangreichen Beweismittel auszuwerten und sodann rechtlich zu würdigen sein. Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Kölner Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt Sinan Sengöz, Tel. 0221 477-4552 oder per E-Mail unter pressestelle@sta-koeln.nrw.de. (cb/de)

