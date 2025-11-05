Polizei Köln

POL-K: 251105-2-K Zigarettenautomat am Görlinger-Zentrum gesprengt - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Nacht zu Sonntag (2. November) ist in der Nacht zu Mittwoch (5. November) erneut ein Zigarettenautomat in Bocklemund/Mengenich aufgesprengt worden. Ein Anwohner wurde gegen 3.10 Uhr durch einen lauten Knall auf die Tat am Görlinger-Zentrum/Schumacherring aufmerksam, rief die Polizei und beschrieb einen schwarz gekleideten Mann mit Basecap, den er beim Aufsammeln von Zigarettenschachteln beobachtet hatte. Dieser soll in Richtung Schumacherring geflüchtet sein. Das Kriminalkommissariat 71 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cw/de)

