Polizei Köln

POL-K: 251106-4-K Kiosk in der Südstadt als Drogenumschlagplatz enttarnt

Köln (ots)

Zwei Tatverdächtige festgenommen - Haftbefehle beantragt

Drogenfahnder haben am Mittwochnachmittag (5. November) gemeinsam mit dem Einsatztrupp Innenstadt in der Kölner Südstadt einen Kiosk auf der Severinstraße als Drogenumschlagplatz enttarnt. Sie nahmen zwei 22 Jahre alte mutmaßliche Dealer fest. Diese sollen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Fahnder hatten gegen 17.30 Uhr beobachtet, wie mehrfach Betäubungsmittelkonsumenten an dem zunächst verschlossenen Kiosk erschienen. Kurz nachdem die beiden Verdächtigen das Geschäft geöffnet und mutmaßlich Heroin und Kokain an zahlreiche Kunden verkauft hatten, griffen die Beamten zu und nahmen die Männer im Kiosk fest. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung des Geschäfts, einer Garage und eines Autos stellten die Ermittler rund 100 Gramm Heroin und Kokain, knapp 3.000 Euro Bargeld sowie den Pkw sicher.

Das Kriminalkommissariat 27 führt die Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. (as/de)

