PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Lahnstein - Sachbeschädigungen an PKW in der Braubacher Straße - Zeugenaufruf

Lahnstein (ots)

In der Nacht zu Samstag bzw. in den frühen Morgenstunden ist es in der Braubacher Straße in Oberlahnstein zwischen Südallee und Adolfstraße zu Sachbeschädigungen an geparkten PKW gekommen. Hierbei beschädigten bisher unbekannte Täter die Außenspiegel von mindestens 5 PKW. Die Täter sind bisher nicht bekannt.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621 9130 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 17:29

    POL-PDKO: Achtung Betrüger ! Anrufwelle im Großraum Neuwied

    Neuwied (ots) - Am heutigen Tag ging bei der Polizei Neuwied vermehrt die Meldung ein, dass es zu Anrufen mit Betrugsabsichten gekommen sei. Die Anrufer gaben sich in den meisten Fällen als Polizeibeamte aus und versuchten unter der Legende eines Einbruches in der Nachbarschaft die Betroffenen um Bargeld oder Schmuck zu erleichtern. Der Polizei ist bislang kein Fall bekannt in welchem die Täter Erfolg hatten. ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 15:14

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht und verletztem Jugendlichen

    Andernach (ots) - Am Freitag, den 07.11.2025 gegen 09:40 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Salierstraße zur Güntherstraße in Andernach zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 16-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Hierbei fuhr ein weißer SUV - möglicherweise der Marke "Ford" - von der Salierstraße kommend entgegen der Einbahnstraße in die Güntherstraße ein. Hierbei übersah der Fahrzeugführer den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren