Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährliche Körperverletzung

56323 Waldesch, Koblenzer Straße 50, Höhe dortige Fußgängerunterführung (ots)

Am 06.11.2025, gegen 15:30 Uhr, wurde das geschädigte Kind durch drei ihm unbekannte Jugendliche in Höhe der Tatörtlichkeit abgefangen und umstellt. Im weiteren Verlauf wurde er durch einen der drei von hinten auf den Hinterkopf geschlagen, so dass er bewusstlos zu Boden ging. Die Jugendlichen flüchteten daraufhin und ließen das Kind bewusstlos zurück. Die drei Jugendlichen dürften zwischen 12-14 Jahre alt sein. Zwei ca. 160cm, einer ca. 180cm groß. Einer hatte kurze blonde Haare. Hinweise an die Polizeiinspektion Boppard erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Telefon: 06742 809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

