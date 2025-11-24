PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Auto gestreift und geflüchtet
In der Nacht auf Sonntag verursachte ein Unbekannter in Geislingen einen Unfall und fuhr davon.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Sonntag parkte eine 61-Jährige ihren grauen Mercedes ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Bebelstraße. Ein Unbekannter streifte das auf Höhe von Gebäude 10 stehende Auto über die komplette linke Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er davon. Das Polizeirevier Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Der Schaden am Mercedes wird auf 6.000 Euro geschätzt.

++++ 2257054

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm

