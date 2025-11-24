POL-UL: (UL) Laichingen - Kein Führerschein
Am Sonntag stoppte die Polizei eine 36-Jährige.
Ulm (ots)
Gegen 14 Uhr sah eine Polizeistreife die 36-Jährige auf einem Parkplatz in der Geislinger Straße fahren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein hatte. Der 36-Jährige Fahrzeughalter saß auf dem Beifahrersitz. Gegen beide wird nun ermittelt.
