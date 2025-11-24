Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Keine Gefahr nach Alarm

Starke Polizeikräfte waren am Montag in Biberach im Einsatz.

Ulm (ots)

Kurz nach13 Uhr kam es an der Pestalozzi / Wieland Schule in Biberach zu einer Alarmauslösung. Demnach sollte sich eine bewaffnete Person im Bereich der Schule aufhalten. Sofort rückten starke Polizeikräfte an und durchsuchten den Gebäudekomplex. Es konnten keine Erkenntnisse erlangt werden, dass sich tatsächlich eine bewaffnete Person dort aufgehalten hat. Die Ermittlungen, wer den Alarm ausgelöst hat und wie es zu der Mitteilung über die vermeintlich bewaffnete Person kam, dauern an.

Da es sich um einen großflächigen Schulkomplex handelte, dauerten die Durchsuchungsmaßnahmen bis etwa 16.45 Uhr an.

Im Rahmen des Einsatzes wurden zahlreiche Schüler und Lehrer aus den Gebäuden evakuiert. Die genauen Zahlen liegen noch nicht vor. Angehörige, Schüler und Lehrkräfte wurden durch die Einsatzkräfte betreut. Nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass keine Gefahr bestand, zogen sich die Einsatzkräfte wieder zurück. Die Polizei hatte zeitnah eine Betreuungsstelle und ein Hinweistelefon für Angehörige eingerichtet. Hier konnte zahlreichen Hilfesuchenden zeitnah geholfen werden.

+++++++

Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell