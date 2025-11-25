Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Nicht auf den Verkehr geachtet

Am Montag verursachte ein 21-Jähriger einen schwerwiegenden Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr zwischen Süßen und Schlat. Eine 63-Jährige fuhr in Richtung Schlat. Sie wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Verkehrsbedingt hielt sie an. Hinter ihr hielt ein 27-jähriger Audi-Fahrer an. Nachdem der Gegenverkehr durch war, bog die Fahrerin des VW ab. Als der Audi-Fahrer anfuhr, kam von hinten der 21-Jährige mit seinem VW Golf. Der war unaufmerksam und prallte dem Audi mit voller Wucht in das Heck. Der Audi wurde um die eigene Achse gedreht und landete im Straßengraben. Der VW Golf geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Skoda eines 45-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher schwer, der Skoda und Audi Fahrer leicht verletzt. Die drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Straße zwischen Schlat und Süßen war bis etwa 17.40 Uhr voll gesperrt.

+++++++ 2267547(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell