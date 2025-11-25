Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Senior erfasst Fußgänger

Am Montag erlitt ein 43-Jähriger bei einem Unfall in Laupheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 7.30 Uhr war ein 81-Jähriger mit seinem Toyota in der Ulmer Straße unterwegs. Er fuhr in stadteinwärtiger Richtung. Auf Höhe der Kreuzung zur König-Wilhelm-Straße querte ein 43-jähriger Fußgänger an der Fußgängerfurt die Fahrbahn. Der Senior missachtete wohl die rote Ampel und erfasste den Fußgänger mit geringer Geschwindigkeit. Der 43-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. An dem Auto entstand kein Schaden. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Den Senior erwartet nun eine Anzeige.

++++2260313

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

