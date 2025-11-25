Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Diebstahl aus Transporter

In der Nacht auf Montag stahl ein Unbekannter Werkzeuge aus einem Fahrzeug in Biberach.

Ulm (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 7 Uhr stand der Peugeot Expert im Sebastian-Kneipp-Weg. Ein Unbekannter öffnete das Fahrzeug auf bislang unbekannte Art und Weise. Dann stahl er das Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Transporter. Mit seiner Beute, darunter eine Stichsäge, ein Akkuschrauber und eine Bohrmaschine flüchtete er. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm

