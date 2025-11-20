PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen bzw. Geschädigter nach Beleidigung
Bedrohung und Sachbeschädigung an BFT-Tankstelle gesucht

Triptis (ots)

In Triptis kam es am 08.11.2025 zu zwei Vorfällen durch einen Beschuldigten der nun durch polizeiliche Ermittlungen bekannt gemacht werden konnte. Jedoch werden Zeugen bzw. in einem der beiden Fälle der Geschädigte gesucht. An der BFT-Tankstelle in der Geraer Straße kam es an einem Samstag, dem 08.11.2025 durch einen 45-Jährigen zu Faustschlägen gegen eine PKW-Scheibe sowie Beleidigungen und Bedrohungen des Fahrers. Zu diesem Vorfall werden Zeugen gesucht. Darüber hinaus gab jener Geschädigte an, dass der Beschuldigte dann einen weiteren, unbesetzten PKW Land Rover mit italienischen Kennzeichen angriff, indem er eine brennende Zigarette in den Innenraum des Fahrzeugs warf. Es werden Zeugen sowie der Eigentümer des beschriebenen Land Rover gesucht. Hinweise nimmt die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (03672- 417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0301676 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:01

    LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Sonneberg (ots) - In Sonneberg kam es im Laufe des Mittwochvormittags zu einer Unfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Ein Mann hatte seinen weißen Ford Transit im Bereich der Friesenstraße Höhe Hausnummer 10 geparkt. Zwischen 03.30 Uhr bis gegen 14.00 Uhr wurde der Transporter dann durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, dieser entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Am Fahrzeug des ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 10:59

    LPI-SLF: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

    Bad Blankenburg (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in einen Kindergarten In der Warfe in Bad Blankenburg ein. Durch eine Hintertür verschafften der/ die Täter sich gewaltsam Zugang und durchsuchten anschließend mehrere Räume im Objekt, durchwühlten Schränke und Schubladen. Über das Beutegut kann nach jetzigem Stand keine endgültige Aussage getroffen werden, jedoch wurde ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 10:58

    LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen Kind und PKW

    Saalfeld (ots) - Zu einem Unfall in der Saalfelder Pestalozzistraße kam es gestern Nachmittag gegen 16 Uhr. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem PKW Richtung stadtauswärts als plötzlich ein 7 jähriges Mädchen hinter einem anderen Fahrzeug vorgerannt kam. Der Fahrer konnte nicht schnell genug bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Dieses wurde dadurch leicht verletzt und vor Ort abschließend vom Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren