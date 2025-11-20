Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen bzw. Geschädigter nach Beleidigung

Bedrohung und Sachbeschädigung an BFT-Tankstelle gesucht

Triptis (ots)

In Triptis kam es am 08.11.2025 zu zwei Vorfällen durch einen Beschuldigten der nun durch polizeiliche Ermittlungen bekannt gemacht werden konnte. Jedoch werden Zeugen bzw. in einem der beiden Fälle der Geschädigte gesucht. An der BFT-Tankstelle in der Geraer Straße kam es an einem Samstag, dem 08.11.2025 durch einen 45-Jährigen zu Faustschlägen gegen eine PKW-Scheibe sowie Beleidigungen und Bedrohungen des Fahrers. Zu diesem Vorfall werden Zeugen gesucht. Darüber hinaus gab jener Geschädigte an, dass der Beschuldigte dann einen weiteren, unbesetzten PKW Land Rover mit italienischen Kennzeichen angriff, indem er eine brennende Zigarette in den Innenraum des Fahrzeugs warf. Es werden Zeugen sowie der Eigentümer des beschriebenen Land Rover gesucht. Hinweise nimmt die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld (03672- 417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0301676 entgegen.

