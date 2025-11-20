PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen Kind und PKW

Saalfeld (ots)

Zu einem Unfall in der Saalfelder Pestalozzistraße kam es gestern Nachmittag gegen 16 Uhr. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem PKW Richtung stadtauswärts als plötzlich ein 7 jähriges Mädchen hinter einem anderen Fahrzeug vorgerannt kam. Der Fahrer konnte nicht schnell genug bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Dieses wurde dadurch leicht verletzt und vor Ort abschließend vom Rettungsdienst versorgt. Es kam zur zeitweisen Vollsperrung der Straße.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
