LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen Kind und PKW

Saalfeld (ots) - Am Mittwochabend, dem 19.11.2025 gegen 21:40 Uhr erhielt die Polizei in Schleiz die Information, dass sich ein Pkw in Pößneck auf dem Gleisbett festgefahren hatte. Vor Ort in der Jenaer Straße bestätigte sich die Ausgangsmeldung. Ein 64-Jähriger Skodafahrer hatte bei einer Rechtskurve in der Jenaer Straße offenbar zu früh nach rechts eingelenkt und war auf das Gleis geraten. Mehrere Versuche den Pkw wieder auf die Straße zu fahren, misslangen, da der ...

mehr