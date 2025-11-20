Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen Kind und PKW
Saalfeld (ots)
Zu einem Unfall in der Saalfelder Pestalozzistraße kam es gestern Nachmittag gegen 16 Uhr. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem PKW Richtung stadtauswärts als plötzlich ein 7 jähriges Mädchen hinter einem anderen Fahrzeug vorgerannt kam. Der Fahrer konnte nicht schnell genug bremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Dieses wurde dadurch leicht verletzt und vor Ort abschließend vom Rettungsdienst versorgt. Es kam zur zeitweisen Vollsperrung der Straße.
