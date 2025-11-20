Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrt unter Alkoholeinfluss
Saalfeld (ots)
Am Mittwoch, 19.11.2025 gegen 15:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Saale-Orla in der Unteren Karlstraße in Gefell einen 54-Jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle wurde auch die Fahrtauglichkeit des Fahrers untersucht. Hierbei erbrachte eine Atemalkoholmessung einen Wert von 0,86 Promille. Den Skodafahrer erwartet nun neben der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens auch ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.
