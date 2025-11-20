Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw auf Abwegen

Saalfeld (ots)

Am Mittwochabend, dem 19.11.2025 gegen 21:40 Uhr erhielt die Polizei in Schleiz die Information, dass sich ein Pkw in Pößneck auf dem Gleisbett festgefahren hatte. Vor Ort in der Jenaer Straße bestätigte sich die Ausgangsmeldung. Ein 64-Jähriger Skodafahrer hatte bei einer Rechtskurve in der Jenaer Straße offenbar zu früh nach rechts eingelenkt und war auf das Gleis geraten. Mehrere Versuche den Pkw wieder auf die Straße zu fahren, misslangen, da der Pkw auf dem Gleisbett feststeckte. Zu seinem großen Glück waren zu diesem Zeitpunkt keine Züge in der Nähe, sodass es nicht zu einem möglichen größeren Schadensereignis kam. Die eingesetzten Beamten der PI Saale-Orla konnten auch zeitnah den möglichen Grund des misslungenen Fahrmanövers herausfinden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab beim unverletzten Fahrzeugführer einen Wert von 2,7 Promille. Mit ihm wurde im Klinikum Pößneck eine beweiserhebliche Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein im Anschluss sichergestellt. Der Pkw musste mittels Kran geborgen werden, es entstand nach ersten Einschätzungen Sachschaden am Unterboden. Das Gleisbett selbst blieb unbeschädigt, sodass die Bahnstrecke nach ca. 1 Stunde durch ebenfalls vor Ort befindliche Beamte der Bundespolizei wieder uneingeschränkt freigegeben werden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell