Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht bei Görkwitz gesucht

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Montag gegen 14:45 Uhr kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen zwei Pkw auf der Kreisstraße zwischen Mönchgrün und Görkwitz. Hierbei fuhr eine 50-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel Corsa von Mönchgrün in Richtung Görkwitz. Kurz nach der Autobahnüberführung kam ihr ein weinroter Kleinwagen (vermutlich Skoda) entgegen. Wegen der geringen Fahrbahnbreite hielt die Opel-Fahrerin rechts an, um das andere Fahrzeug passieren zu lassen. Dabei kam es jedoch zur seitlichen Kollision. Der weinrote Pkw hielt kurz an, als die Dame auf den Verkehrsunfall aufmerksam machte. Es stiegen zwei Damen im Alter von ca. 70-75 Jahren mit kurzen grauen Haaren aus. Es fand ein kurzer Wortwechsel statt und anschließend stiegen die beiden Damen wieder in das Fahrzeug und fuhren davon, ohne dass ein Personalienaustausch zur Schadensregulierung stattfinden konnte. Am Pkw Opel der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro an der linken Fahrzeugseite. Das Verursacherfahrzeug muss ebenfalls Schäden an der linken Fahrzeugseite davon getragen haben. Die Polizei in Schleiz bittet daher Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug oder den Insassen geben können, sich unter 03663/4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell